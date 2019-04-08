В Армении сотрудники компании проводят акцию протеста у здания суда

Около сотни сотрудников ООО "Спайка" проводят у здания суда акцию в поддержку директора компании Давида Казаряна, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов и таможенных пошлин, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Комитет по госдоходам Армении выявила случай неуплаты налогов со стороны компании в размере 14,4 млн. долларов США.

Сам Д.Казарян опровергает эти обвинения, указав, что часть из указанной сумма представляют собой выплаты по НДС, которые должны быть возвращены компании в соответствии с действующим законодательством.

Армянская компания "Спайка", основанная в 2001 году, занимается экспортом и продажей фруктов и овощей в Россию, страны СНГ и Европу с 2007 года.

26 марта компания ввела в эксплуатацию завод по производству сыров, в который было инвестировано 15 млн. долларов США и на открытии которого присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.