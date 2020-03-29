В Армении 14 сотрудников центра по контролю заболеваний заразились COVID-19

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Четырнадцать сотрудников Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении заразились коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-секретарь минздрава республики Алина Никогосян.

"У 14 сотрудников городского филиала Национального центра по контролю и профилактике заболеваний подтверждено коронавирусное заболевание. Проведены все профилактические мероприятия", - написала А.Никогосян в Facebook.

По ее словам, эти случаи включены в статистику от 28 марта.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. По последним данным властей, в стране выявлены 424 случая заражения COVID-19, трое пациентов скончались. С 25 по 31 марта в республике из-за коронавируса временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.