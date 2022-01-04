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В Армении сотрудникам лесного хозяйства предъявлено обвинение

В Армении сотрудникам лесного хозяйства предъявлено обвинение В Армении восьми сотрудникам лесного хозяйства города Степанавана ГНКО "Армлес" предъявлено обвинение в служебном подлоге и халатности.
В регионе
4 января 2022 г. 07:09
В Армении сотрудникам лесного хозяйства предъявлено обвинение

В Армении восьми сотрудникам лесного хозяйства города Степанавана ГНКО "Армлес" предъявлено обвинение в служебном подлоге и халатности.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, данные лица не осуществляли рейды на 4 участках территории Гюлагарака, не обнаруживали и не фиксировали незаконно вырубленные деревья. Кроме того, они составляли фальшивые протоколы о необнаруженных вырубленных деревьях. Между тем, в результате проведенной проверки на этих участках были найдены незаконно вырубленные 619 деревьев (разных пород и диаметров), в результате чего животному и растительному миру был нанесен ущерб в особо крупных размерах, порядка 12,3 миллионов драмов (около 24 тысяч долларов США).

На имущество обвиняемых наложен арест с целью восстановления нанесенного государству ущерба. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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