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В Армении сотрудник минобороны продал одну из воинских частей

В Армении сотрудник минобороны продал одну из воинских частей Сотрудник министерства обороны Армении подозревается в незаконной продаже территории одной из воинских частей, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.
В регионе
12 октября 2021 г. 17:25
В Армении сотрудник минобороны продал одну из воинских частей

Сотрудник министерства обороны Армении подозревается в незаконной продаже территории одной из воинских частей, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

По информации пресс-службы полиции Армении, подозреваемый в марте 2008 года, используя служебное положение, отчудил территорию бывшей воинской части, имеющей статус "особого назначения" площадью более шести гектаров за 58 миллионов драмов (порядка 126 тысяч долларов США).

После этого ответственное должностное лицо из Госкадастра недвижимости на основании вышеуказанного договора купли-продажи в апреле предоставило свидетельство о праве собственности на земельный участок и в нарушение порядка изменил статус участка на "населенный пункт".

В результате этого государству был причинен ущерб в особо крупных размерах - около 122 млн драмов (250 тысяч долларов США).

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое отправлено в Следственный комитет.

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