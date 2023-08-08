В Армении сотрудник банка обвиняется в хищении около $1,2 млн

Cотрудник банка Армении обвиняется в хищении около 458 млн драмов (около $1,2 млн)

Cотрудник банка Армении обвиняется в хищении около 458 млн драмов (около $1,2 млн)

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно материалам дела, начальник Управления внутреннего аудита одного из армянских банков, вступив в сговор с еще пятью гражданами, осуществлял противоправные действия. В частности, он фальсифицировал документы, согласно которым эти компании предоставляли банку ряд услуг. Преступная схема действовала с 2015 по 2018 год.

Уголовное преследование было инициировано в отношении сотрудника банка К.Х. Он обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, злоупотреблением служебными полномочиями или вытекающим из них влиянием в частном секторе, подделке документов, штампов, печатей, бланков или изготовление и использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков.

Подозреваемый выплатил залог в размере 6,1 млн драмов (около $16 тыс), на его имущество наложен запрет, дело по его части направлено в суд.