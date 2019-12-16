​В Армении состоялась очная ставка Сержа Саргсяна и бывшего министра

Специальная следственная служба Армении провела очную ставку с участием экс-президента Сержа Саргсяна и бывшего главы минсельхоза Серго Карапетяна. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Айкакан жаманак".

Адвокат Саргсяна Арам Макинян сообщил изданию, что очная ставка с участием Саргсяна имела место, но не стал сообщать, с кем именно она проводилась. По его словам, обвинение Саргсяну в рамках уголовного дела по факту хищения средств было предъявлено буквально через несколько минут после этой очной ставки.

В СМИ ранее появилась информация, что показания против Сержа Саргсяна дал именно Серго Карапетян.

Саргсян обвиняется в том, что в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 млн драмов (более 1 млн долларов) со стороны группы должностных лиц.