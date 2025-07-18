В Армении соратник Пашиняна назначен временным управляющим "Электрические сети"

В Армении временным управляющим ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего арестованному российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну, назначен близкий соратник премьер-министра Никола Пашиняна.

В Армении временным управляющим ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего арестованному российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну, назначен близкий соратник премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) на сегодняшнем заседании утвердил кандидатуру Романоса Петросяна на пост временного управляющего ЗАО.

Петросян ранее возглавлял Службу государственного контроля.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян объявил о планах по огосударствлению компании "Электрические сети Армении", принадлежащей Группы компаний "Ташир". Это произошло через несколько часов после обыска в доме владельца ГК "Ташир" Карапетяна и его ареста. При этом он допустил, что компания будет передана в управление иностранному государству, точнее международной компании из дружественной страны.