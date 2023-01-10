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В Армении заявили о недопуске ряда СМИ на пресс-конференцию Пашиняна

В Армении заявили о недопуске ряда СМИ на пресс-конференцию Пашиняна Порядка 10 СМИ были лишены возможности принять участие в пресс-конференции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоится 10 января, и задать ему вопросы.
В регионе
10 января 2023 г. 09:49
В Армении заявили о недопуске ряда СМИ на пресс-конференцию Пашиняна

Порядка 10 СМИ были лишены возможности принять участие в пресс-конференции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоится 10 января, и задать ему вопросы.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом сообщает Союз журналистов Армении.

"Никакого разумного объяснения запрету для участия этих СМИ официально представлено не было, что уже вызвало обоснованные подозрения в том, что некоторые СМИ были лишены участия в пресс-конференции Никола Пашиняна за их неправительственную позицию. Однако, с другой стороны, для участия в пресс-конференции были также приглашены несколько неправительственных СМИ", - говорится в заявлении.

Союз журналистов Армении осуждает дискриминацию, проявленную правительством или аппаратом премьер-министра при отборе участников публичного мероприятия с участием государственного должностного лица, что противоречит основополагающим принципам демократии, свободы печати и равенства и еще больше углубляет атмосферу взаимного непонимания и нетерпимости, которая и без того усиливается в стране.

"Призываем аппарат правительства как можно скорее отменить это дискриминационное решение и обеспечить участие всех без исключения представителей СМИ на пресс-конференции 10 января. Подотчетность, прозрачность и общественный контроль, ради которых государственные чиновники вынуждены проводить пресс-конференции, не могут быть фрагментарными, дискриминационными или избирательными. В противном случае искажаются все цели, ради которых планируются подобные публичные мероприятия", - говорится в заявлении.

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