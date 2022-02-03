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В Армении солдат самовольно покинул воинскую часть, ведется расследование

В Армении солдат самовольно покинул воинскую часть, ведется расследование В Армении солдат самовольно покинул воинскую часть, ведется расследование по этому делу.
В регионе
3 февраля 2022 г. 17:22
В Армении солдат самовольно покинул воинскую часть, ведется расследование

В Армении солдат самовольно покинул воинскую часть, ведется расследование по этому делу.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян, комментируя случай в воинской части Капана.

"К нам поступила информация о том, что солдат самовольно покинул воинскую часть. По факту началось расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказал Саркисян.

По его словам, оборонное ведомство и ВС страны сами заинтересованы в установлении всех обстоятельств произошедшего, а также что стало его причиной. Саркисян отметил, что виновные будут наказаны со всей строгостью - если будет установлено, что имело место даже малейшее насилие в отношении солдата, то последствия увидят все.

"Если станет известно, что виновник – командир или сослуживец, мы дадим соответствующую оценку их действиям", - сказал Саркисян.

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