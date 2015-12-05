​В Армении снизилось производство хлеба

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В первые десять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года в Армении на 2 процента снизилось производство хлеба, то, есть снизились объемы потребления. Как передает Report об этом пишет армянская газета «Айкакан жаманак» со ссылкой на Национальную статистическую службу Армении.

"На протяжении многих лет официально фиксируется, что в Армении объемы потребления хлеба не меняются. Проблема в том, что изменение объемов потребления хлеба, а также соли считается альтернативным методом подсчета реальной численности населения.Но по причине снижения численности населения потребление хлеба настолько снизилось, что официальная статистика больше не в состоянии полностью скрыть это», - пишет газета.