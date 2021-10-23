В Армении СНБ выявила случай незаконной добычи базальта на сумму 1,7 млн долларов

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении обнаружила и предотвратила случаи злоупотребления в сфере недропользования, которые нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении обнаружила и предотвратила случаи злоупотребления в сфере недропользования, которые нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Так, СНБ республики получила данные о том, что директор компании, осуществляющей предпринимательскую деятельность, в 2012-2019 гг. на территории общины Зоравар Котайкской области без лицензии на недропользование и других документов осуществил незаконную добычу земли и недр.

В результате была осуществлена незаконная добыча 250 тыс. куб. м. базальта, а государству не было выплачено налогов и других выплат на сумму 816,5 млн. драмов (более 1,7 млн. долларов США).

По данному факту возбуждено уголовное дело.