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    ​В Армении сменился министр энергетики и природных ресурсов

    На должность министра энергетики назначен Левон Йолян

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян освобожден от занимаемой должности в соответствии с подписанным в понедельник указом президента республики Сержа Саргсяна, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Согласно сообщению, вместо Е.Захаряна на должность министра энергетики назначен Левон Йолян, который, в свою очередь, освобожден от должности заместителя председателя Контрольной палаты Армении.

    О причинах увольнения Е.Захаряна не сообщается, однако, по данным местных СМИ, глава Минэнерго ушел на пенсию, в мае ему исполнится 70 лет.

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