В Армении следователи увольняются из Спецследственной комиссии

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Несколько следователей Специальной следственной службы Армении написали заявление об уходе, сообщает Report со ссылкой на армянское издание "Жоговурд".

"Согласно дошедшим до нас сведениям, в ближайшем окружении они пожаловались, что больше не желают работать, поскольку оказываются в неловком положении: представляют в суд громкие дела, в которых нет никаких доказательств против личности, но вместе с этим подают ходатайство об аресте", - отмечает издание.

В материале указывается, что суд отклоняет их ходатайства с учетом отсутствия доказательств, в результате чего ведущие следствие следователи, оказываются в неловком положении.