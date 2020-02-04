В Армении сыну экс-депутата предъявлено обвинение

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Сыну экс-депутата парламента Армении Аракела Мовсисяна – Давиду Мовсисяну предъявлено обвинение по делу о смерти солдата Ваграма Авакяна в оккупированных Арменией территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе, передает Report со ссылкой на Sputnik.

Как сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, Мовсисян обвиняется по части 3 статьи 359 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, которое по неосторожности привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса республики. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Следователь представил в суд ходатайство об аресте Мовсисяна.

Ранее сообщалось, что 30 января в одном из учебных центров в оккупированном Нагорном Карабахе военнослужащий срочной службы Ваграм Авакян из закрепленного за ним автомата выстрелил себе в грудь. Солдата доставили в военный госпиталь, где позже врачи констатировали его смерть.

По факту смерти военнослужащего в первом следственном гарнизонном отделе Следственного комитета Армении было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса республики.