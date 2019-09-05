В Армении сын генерала устроил стрельбу - ФОТО

В Армении сын генерала устроил стрельбу.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в результате конфликта двух водителей в Армавирской области Армении по причине того, что один не уступил дорогу другому, прозвучали выстрелы.

Участниками инцидента были 30-летний Корюн Х. и 26-летний Ара Г. Во время ссоры Ара Г. направил пистолет в сторону Корюна Х. и выстрелил, однако последнему удалось увернуться.

После этого Ара Г. на автомобиле "Hyundai" удалился с места.

Сотрудники Полиции подвергли приводу Ара Г., который представил принадлежащий ему газовый пистолет «Кимар». По данным источника, Ара Г. – сын бывшего депутата парламента Армении, генерала Маневла Григоряна. Ара Г. отпущен под подписку о невыезде. У него также обнаружен нож.