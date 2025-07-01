О нас

В Армении силовики начали проверки имущества арестованных архиепископов ААЦ и их окружения

В Армении силовики начали проверки имущества арестованных архиепископов ААЦ и их окружения После возбуждения уголовных дел против архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна и их арестов, правоохранители начали масштабные проверки имущества их окружения.
В регионе
1 июля 2025 г. 11:05
В Армении силовики начали проверки имущества арестованных архиепископов ААЦ и их окружения

После возбуждения уголовных дел против архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна и их арестов, правоохранители начали масштабные проверки имущества их окружения.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на свои источники.

Проверяют имущество всех тех, кто так или иначе контактировал с двумя арестованными священнослужителями.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 июня заявил о подготовке госпереворота после публикаций в провластных СМИ скана некоего документа якобы с планом захвата власти.

После этого начались обыски и задержания заподозренных в нем людей, силовики ворвались в резиденции Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ) и Католикоса в Эчмиадзине. Суд арестовал на два месяца архиепископа Галстаняна и главу Ширакской епархии, архиепископа Аджапахяна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan polisi həbs edilmiş din xadimlərinin və onların yaxınlarının əmlaklarını araşdırır

Самое важное

Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi