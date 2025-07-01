В Армении силовики начали проверки имущества арестованных архиепископов ААЦ и их окружения

После возбуждения уголовных дел против архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна и их арестов, правоохранители начали масштабные проверки имущества их окружения.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на свои источники.
Проверяют имущество всех тех, кто так или иначе контактировал с двумя арестованными священнослужителями.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 июня заявил о подготовке госпереворота после публикаций в провластных СМИ скана некоего документа якобы с планом захвата власти.
После этого начались обыски и задержания заподозренных в нем людей, силовики ворвались в резиденции Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ) и Католикоса в Эчмиадзине. Суд арестовал на два месяца архиепископа Галстаняна и главу Ширакской епархии, архиепископа Аджапахяна.