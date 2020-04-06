В Армении шесть полицейских заразились коронавирусом

На данный момент 16 сотрудников полиции изолированы. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника полиции Армении Айк Мгрян.
Он отметил, что шесть сотрудников полиции заразились коронавирусом.
По словам заместителя начальника полиции, полицейские не проходят тестов на COVID-19 для профилактики. Тестируются только те полицейские, у которых возможны проблемы.
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 833.
Напомним, Армения, как и многие другие страны, объявила режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса.
В Армении режим ЧП продлится месяц (с 16 марта по 14 апреля).