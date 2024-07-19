В Армении шесть человек задержаны после драки с полицейскими

Задержаны шестеро участников драки, которая произошла неподалеку от Еревана, на дороге между селами Маяковский и Дзорахпюр.

Задержаны шестеро участников драки, которая произошла неподалеку от Еревана, на дороге между селами Маяковский и Дзорахпюр.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Накануне, около 20.00, в полицию поступил сигнал о скоплении на указанном участке агрессивно настроенной группы людей. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили группу нетрезвых граждан, выяснявших отношения на повышенных тонах с использованием ненормативной лексики.

Полицейские потребовали прекратить конфликт, но участники инцидента начали оскорблять и самих сотрудников полиции. Один из участников драки попытался скрыться и сбил полицейского, который пытался его задержать.

Двое полицейских были госпитализированы. Шестеро нарушителей задержаны, возбуждено уголовное дело.

На месте драки были обнаружены деревянные дубинки, ножи и следы крови. Полиция продолжает устанавливать личности остальных участников драки и нападения на правоохранителей.