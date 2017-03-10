В Армении сделавшая инъекцию бензина отцу женщина приговорена к году лишения свободы

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Жительница Армении Карине Ованисян приговорена к году лишения свободы за укол, убивший ее отца. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, согласно обвинительному заключению, женщина делала отцу укол обезболивающего, когда по его требованию ей пришлось смешать с лекарством жидкость с острым запахом из баллона без ярлыка.

По заключению экспертизы, это был бензин. От возникшего на фоне инъекции инфаркта мужчина скончался.

Карине Ованисян было предъявлено обвинение по ч.1 статьи 109 УК Армении.