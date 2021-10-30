В Армении с первого ноября вновь будет действовать "масочный режим"

В Армении с первого ноября вновь будет действовать "масочный режим".

В Армении с первого ноября вновь будет действовать "масочный режим".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, Минздрав опубликовал соответствующее решение министра.

"С целью снижения риска распространения коронавирусной болезни с 1 ноября ношение маски обязательно также на открытых общественных территориях, находящихся за пределами жилой территории по месту жительства", - отмечено в решении.

Исключение составляют дети до 5 лет, ряд чиновников, люди с хроническими респираторными заболеваниями, занимающиеся спортом на открытом воздухе, находящиеся в одиночку в студии телеведущие, сурдопереводчики, глухонемые, люди с психическими заболеваниями и когнитивными нарушениями.