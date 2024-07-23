В Армении с начала года выявлено около 150 случаев сбыта наркотиков через соцсети

В Армении с начала года выявлено около 150 случаев сбыта наркотиков через соцсети

Около 150 случаев незаконного оборота наркотиков посредством соцсетей выявлено в 2024 году в Армении.

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