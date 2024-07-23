В Армении с начала года выявлено около 150 случаев сбыта наркотиков через соцсети

Около 150 случаев незаконного оборота наркотиков посредством соцсетей выявлено в 2024 году в Армении.
Как передает Report, об этом пишет газета "Паст" со ссылкой на данные МВД Армении.
Ранее МВД заявляло, что в 2023 году в соцсетях было заблокировано более 100 страниц, связанных с оборотом наркотиков. Также в прошлом году было выявлено 489 случаев незаконного оборота наркотиков посредством интернета, арестовано 489 человек.
"В текущем году было выявлено 147 случаев незаконного оборота наркотиков через соцсети. 36 из них связаны с продажей, а 111 – с приобретением наркотиков", – отмечает издание.
В 2023 году количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с 2022 годом, увеличилось почти на 124%. Было выявлено 5 070 преступлений, что на 2 804 больше показателя 2022 года.