В Армении с февраля лечение от коронавируса для невакцинированных будет платным

В Минздраве Армении обсуждается введение с 1 февраля платы за стационарное лечение граждан от коронавируса.

В Минздраве Армении обсуждается введение с 1 февраля платы за стационарное лечение граждан от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой Sputnik-Армения, невакцинированным придется платить 800 тыс. драмов (1 700 долларов США) за лечение от COVID-19.

Показатели по темпам вакцинации неудовлетворительны, а вирус продолжает мутировать.

Решение министерства продиктовано желанием активизировать процесс вакцинации и повысить эффективность борьбы с новыми штаммами коронавируса.

Отметим, что введение платы за лечение невакцинированных граждан обсуждается еще с октября. Уже тогда речь шла о том, что госпитализированные граждане будут вынуждены платить за стационарное лечение в среднем 800 тыс. драмов.