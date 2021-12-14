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В Армении с февраля лечение от коронавируса для невакцинированных будет платным

В Армении с февраля лечение от коронавируса для невакцинированных будет платным В Минздраве Армении обсуждается введение с 1 февраля платы за стационарное лечение граждан от коронавируса.
В регионе
14 декабря 2021 г. 09:56
В Армении с февраля лечение от коронавируса для невакцинированных будет платным

В Минздраве Армении обсуждается введение с 1 февраля платы за стационарное лечение граждан от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой Sputnik-Армения, невакцинированным придется платить 800 тыс. драмов (1 700 долларов США) за лечение от COVID-19.

Показатели по темпам вакцинации неудовлетворительны, а вирус продолжает мутировать.

Решение министерства продиктовано желанием активизировать процесс вакцинации и повысить эффективность борьбы с новыми штаммами коронавируса.

Отметим, что введение платы за лечение невакцинированных граждан обсуждается еще с октября. Уже тогда речь шла о том, что госпитализированные граждане будут вынуждены платить за стационарное лечение в среднем 800 тыс. драмов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusa qarşı peyvənd olunmayanlar pullu müalicə alacaq
Версия на английском языке Armenian hospitals to charge unvaccinated patients for treatment of COVID-related disease

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