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В Армении с 15 апреля по 15 июля пройдут очередные сборы резервистов

В Армении с 15 апреля по 15 июля пройдут очередные сборы резервистов В Армении с 15 апреля по 15 июля 2024 года будут проведены учебно-тренировочные сборы резервистов: рядовых, унтер-офицеров и офицеров запаса первой группы, состоящих на учете в первой и второй категориях.
В регионе
14 марта 2024 г. 10:30
В Армении с 15 апреля по 15 июля пройдут очередные сборы резервистов

В Армении с 15 апреля по 15 июля 2024 года будут проведены учебно-тренировочные сборы резервистов: рядовых, унтер-офицеров и офицеров запаса первой группы, состоящих на учете в первой и второй категориях.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В сборах примут участие до 435 человек, из них 128 - рядовые и младшие офицеры, 9 - старшие офицеры, 298 - резервисты офицерского корпуса.

Сообщается, что сборы проводятся для обеспечения общего уровня боевых навыков, а также подготовки офицеров запаса.

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