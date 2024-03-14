В Армении с 15 апреля по 15 июля пройдут очередные сборы резервистов

В Армении с 15 апреля по 15 июля 2024 года будут проведены учебно-тренировочные сборы резервистов: рядовых, унтер-офицеров и офицеров запаса первой группы, состоящих на учете в первой и второй категориях.

В Армении с 15 апреля по 15 июля 2024 года будут проведены учебно-тренировочные сборы резервистов: рядовых, унтер-офицеров и офицеров запаса первой группы, состоящих на учете в первой и второй категориях.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В сборах примут участие до 435 человек, из них 128 - рядовые и младшие офицеры, 9 - старшие офицеры, 298 - резервисты офицерского корпуса.

Сообщается, что сборы проводятся для обеспечения общего уровня боевых навыков, а также подготовки офицеров запаса.