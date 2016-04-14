В Армении российское посольство забросали яйцами и монетами

Баку. 14 Апреля. REPORT.AZ/ В Армении российское посольство забросали яйцами и почему-то монетами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, таким образом, местное население выразило возмущение поставками вооружения из РФ в Азербайджан.

Несколько сот митингующих скандировали лозунги за свободную и независимую Армению и требовали от властей выйти из состава Евразийского экономического союза.