В Армении российское посольство забросали яйцами и монетами

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Баку. 14 Апреля. REPORT.AZ/ В Армении российское посольство забросали яйцами и почему-то монетами.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, таким образом, местное население выразило возмущение поставками вооружения из РФ в Азербайджан.
Несколько сот митингующих скандировали лозунги за свободную и независимую Армению и требовали от властей выйти из состава Евразийского экономического союза.
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