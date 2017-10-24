В Армении российский военнослужащий убил сослуживца и покончил с собой

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Российский военнослужащий покончил с собой после того, как случайно застрелил сослуживца.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа.

«23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения) при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что военный, испугавшись «содеянного и ответственности за гибель сослуживца», покончил с собой.