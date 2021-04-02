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В Армении родственник погибшего в ДТП пассажира застрелил водителя

В Армении родственник погибшего в ДТП пассажира застрелил водителя В армянском городе Ванадзор во дворе собственного дома был убит 37-летний мужчина
В регионе
2 апреля 2021 г. 04:29
В Армении родственник погибшего в ДТП пассажира застрелил водителя

В армянском городе Ванадзор во дворе собственного дома был убит 37-летний мужчина.

Как передает Report со ссылкой на news.am, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате розыскных мероприятий полиции стало известно, что убийство совершил 35-летний житель села Шаумян Лорийской области.

Он на автомобиле марки Toyota приехал к зданию, где проживал 37-летний мужчина, вызвал его во двор, после чего выстрелил в него из охотничьего ружья. Мотивом убийства стала месть.

Отмечается, что 22 марта автомобиль марки BMW, за рулем которой находился потерпевший, выехал с проезжей части дороги, после чего врезался в дерево и упал в ущелье. Один из пассажиров автомобиля, который приходился племянником подозреваемому, погиб. Поэтому родственник решил отомстить водителю.

Убийца был задержан, ведется расследование.

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