В Армении родственник погибшего в ДТП пассажира застрелил водителя

В армянском городе Ванадзор во дворе собственного дома был убит 37-летний мужчина

В армянском городе Ванадзор во дворе собственного дома был убит 37-летний мужчина.

Как передает Report со ссылкой на news.am, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате розыскных мероприятий полиции стало известно, что убийство совершил 35-летний житель села Шаумян Лорийской области.

Он на автомобиле марки Toyota приехал к зданию, где проживал 37-летний мужчина, вызвал его во двор, после чего выстрелил в него из охотничьего ружья. Мотивом убийства стала месть.

Отмечается, что 22 марта автомобиль марки BMW, за рулем которой находился потерпевший, выехал с проезжей части дороги, после чего врезался в дерево и упал в ущелье. Один из пассажиров автомобиля, который приходился племянником подозреваемому, погиб. Поэтому родственник решил отомстить водителю.

Убийца был задержан, ведется расследование.