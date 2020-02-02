​В Армении родные погибшего военного прекратили акцию протеста

Министр обороны Армении Давид Тоноян уговорил в воскресенье прекратить акцию протеста родственников погибшего 30 января военного.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, родственники не были согласны с официальной версией о самоубийстве солдата и утром частично перекрыли дорогу, ведущую из Армавирской области в Ереван.

Ранее в Следственном комитете Армении сообщили, что по факту гибели в четверг 20-летнего солдата-срочника Ваграма Авагяна возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". В воскресенье утром его родственники провели шествие, неся гроб и фотографию погибшего. Они требовали "снять клеймо самоубийцы" с погибшего и назвать имена виновных в его смерти. У въезда в армянскую столицу с протестующими встретился министр обороны.

"Давайте прекратим это… Судя по полученной информации, обстоятельствам, которые я вижу, он (погибший военный ) для меня не самоубийца", - сказал Тоноян.

По его словам, проявившие халатность командиры будут строго наказаны, имена виновных опубликованы. Министр призвал протестующих прекратить акцию и заявил, что лично примет участие в траурных мероприятиях.

После переговоров с Тонояном акция протеста была прекращена.