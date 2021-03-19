В Армении родители солдат требуют вывести их детей из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже принял двух участников акции протеста

Родители армянских солдат, незаконно несущих службу в Карабахском регионе Азербайджана, провели акцию протеста у здания Кабинета министров Армении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Sputnik Армения.

Участники акции требуют от властей Армении, чтобы их сыновья досрочно завершили обязательную военную службу и вернулись в Армению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже принял двух участников акции протеста.

"Мы представили свои требования еще в ноябре прошлого года. Однако до сих пор наш вопрос не решен. То, что наши дети продолжают служить там, где недавно была война, как минимум, несправедливо", - сказала участница акции протеста Тереза Григорян.