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В Армении родители солдат требуют вывести их детей из Карабаха

В Армении родители солдат требуют вывести их детей из Карабаха Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже принял двух участников акции протеста
В регионе
19 марта 2021 г. 14:00
В Армении родители солдат требуют вывести их детей из Карабаха
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Родители армянских солдат, незаконно несущих службу в Карабахском регионе Азербайджана, провели акцию протеста у здания Кабинета министров Армении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Sputnik Армения.

Участники акции требуют от властей Армении, чтобы их сыновья досрочно завершили обязательную военную службу и вернулись в Армению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже принял двух участников акции протеста.

"Мы представили свои требования еще в ноябре прошлого года. Однако до сих пор наш вопрос не решен. То, что наши дети продолжают служить там, где недавно была война, как минимум, несправедливо", - сказала участница акции протеста Тереза Григорян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda əsgər valideynləri övladlarının Qarabağdan çıxarılmasını tələb edir - YENİLƏNİB

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