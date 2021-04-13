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В Армении родители пропавших без вести в Карабахе обратятся к Путину

В Армении родители пропавших без вести в Карабахе обратятся к Путину Родители без вести пропавших в Карабахе не удовлетворены встречей с премьер-министром Николом Пашиняном
В регионе
13 апреля 2021 г. 06:56
В Армении родители пропавших без вести в Карабахе обратятся к Путину

Родители без вести пропавших в Карабахе не удовлетворены встречей с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на news.am, часть их остается в здании правительства, другие уже покинули его.

Так, один из родителей сообщил, что те, кто остались в здании, намерены дожидаться, пока им ответят на все вопросы.

"Семь месяцев толком не отвечают. Посылают то туда, то сюда, в центр ДНК. Никто родным правду не говорит. Им-то легко говорить, их дети с ними", - с горечью отметил он.

"Мы надеялись, что правительство есть, но этот человек не в состоянии ответить на вопросы, дать информацию о наших детях, чтобы знали, где находятся дети. Если не может работать, то нам остается обратиться, только к Путину", - пожаловался другой родитель.

Напомним, что утром участники акции отказались от освещения в СМИ, сочтя, что излишняя шумиха мешает решению проблемы.

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Версия на азербайджанском языке Erməni əsgərlərin valideynləri: Paşinyan bacarmır, Putinə müraciət etməliyik

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