О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении родители без вести пропавших солдат прорвались к зданию минобороны

В Армении родители без вести пропавших солдат прорвались к зданию минобороны Уже около месяца родители без вести пропавших армянских военнослужащих устраивают акции протеста
В регионе
16 декабря 2020 г. 12:58
В Армении родители без вести пропавших солдат прорвались к зданию минобороны
0 : 00
0 : 00

Родители пропавших без вести солдат прорвались к зданию министерства обороны Армении. Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

На данный момент они ждут встречи с представителями оборонного ведомства непосредственно у дверей здания.

"Мы пока ни с кем не встретились, ждем встречи", — сказала одна из родительниц.
Отметим, уже около месяца родители без вести пропавших армянских военнослужащих устраивают акции протеста с требованием вернуть своих детей, или сообщить хоть какую-то информацию. Периодически с ними встречи проводит премьер-министр и другие высокопоставленные лица.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Видеокадры из села Шихалиагалы Джебраильского района
ВидеоВидеокадры из села Шихалиагалы Джебраильского района
16 декабря 2020 г. 11:42
Обнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
ФотоОбнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
15 декабря 2020 г. 15:15
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
15 декабря 2020 г. 13:26
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
15 декабря 2020 г. 01:06
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
15 декабря 2020 г. 00:26
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
14 декабря 2020 г. 18:15
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину
14 декабря 2020 г. 18:11
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
14 декабря 2020 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi