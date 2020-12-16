В Армении родители без вести пропавших солдат прорвались к зданию минобороны

Родители пропавших без вести солдат прорвались к зданию министерства обороны Армении. Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.
На данный момент они ждут встречи с представителями оборонного ведомства непосредственно у дверей здания.
"Мы пока ни с кем не встретились, ждем встречи", — сказала одна из родительниц.
Отметим, уже около месяца родители без вести пропавших армянских военнослужащих устраивают акции протеста с требованием вернуть своих детей, или сообщить хоть какую-то информацию. Периодически с ними встречи проводит премьер-министр и другие высокопоставленные лица.