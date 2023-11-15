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В Армении резко вырос незаконный оборот наркотиков

В Армении резко вырос незаконный оборот наркотиков В Армении за первые 10 месяцев 2023 года зафиксировано свыше 3934 случая незаконного оборота наркотиков, что на 2303 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В регионе
15 ноября 2023 г. 23:07
В Армении резко вырос незаконный оборот наркотиков

В Армении за первые 10 месяцев 2023 года зафиксировано свыше 3 934 случая незаконного оборота наркотиков, что на 2 303 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом заявил глава МВД Армении Ваге Казарян.

Он добавил, что за период с января по октябрь нынешнего года раскрыто 2118 случаев незаконного оборота наркотиков против 572 случая за тот же период 2022 года.

Напомним, что в Котайкской области недавно была обнаружена лаборатория по производству наркотиков, министр сообщил, что по этому делу арестованы пять человек.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi kəskin artıb

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