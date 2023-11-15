В Армении резко вырос незаконный оборот наркотиков

В Армении за первые 10 месяцев 2023 года зафиксировано свыше 3 934 случая незаконного оборота наркотиков, что на 2 303 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Он добавил, что за период с января по октябрь нынешнего года раскрыто 2118 случаев незаконного оборота наркотиков против 572 случая за тот же период 2022 года.
Напомним, что в Котайкской области недавно была обнаружена лаборатория по производству наркотиков, министр сообщил, что по этому делу арестованы пять человек.