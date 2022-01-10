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В Армении выросли цены на продукты питания

В Армении выросли цены на продукты питания За прошедший год в Армении выросли цены на продукты питания. Значительно (более чем на 10%) подорожали хлеб и крупы, сахар, сливочное и подсолнечное масло, сообщает Report cо ссылкой на Sputnik Армения.
В регионе
10 января 2022 г. 17:31
В Армении выросли цены на продукты питания

За прошедший год в Армении выросли цены на продукты питания. Значительно (более чем на 10%) подорожали хлеб и крупы, сахар, сливочное и подсолнечное масло, сообщает Report cо ссылкой на Sputnik Армения.

В целом, рост цен на продовольствие в 2021 году составил 12,9%.

При этом отмечается, что значительный рост цен, который ощущается до сих пор, начался в Армении именно с ноября 2020 года. Сначала причиной стали колебания курса валют (армянского драма к доллару США). В течение 2021 года драм вернулся к прежнему уровню (около 480 драмов), но цены росли по-прежнему: на овощи – из-за недостатка орошения в течение года, а на зерно, сахар, масло, мясо и крупы – из-за роста мировых цен, которые в октябре 2021 года достигли рекорда за последние 10 лет.

Отмечается, что Армения импортирует большую часть зерна и сливочного масла, сахар и подсолнечное масло.

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