О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении резко сократилось число туристов из России

В Армении резко сократилось число туристов из России Согласно официальной статистике, в 2020 году в Армению прибыло примерно на 1,5 млн. туристов, или на 80,2% меньше, чем в 2019 году.
В регионе
31 августа 2021 г. 08:06
В Армении резко сократилось число туристов из России

Согласно официальной статистике, в 2020 году в Армению прибыло примерно на 1,5 млн. туристов, или на 80,2% меньше, чем в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на News.am, кризис в туристической сфере продолжается и в этом году.

Так, в январе-июне 2021 года Армению посетили 239 263 туриста, что на 22,2% или 68 327 меньше, чем за тот же период прошлого года. Это при том, что в марте-мае прошлого года в Армении действовали строгие карантинные меры.

Примечательно, что за первые шесть месяцев этого года резко сократилось число туристов из России. В январе-июне 2021 года в Армению из России прибыло 93 537 туристов, что на 22,8% меньше, чем за тот же период 2020 года.

В целом официальная статистика указывает на то, что на восстановление туристической сферы Армении может уйти несколько лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Ermənistana səfər edənlərin sayı kəskin azalıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
30 августа 2021 г. 10:37
Обнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
ФотоОбнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
30 августа 2021 г. 10:18
Президенту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
29 августа 2021 г. 23:19
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
29 августа 2021 г. 14:37
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
28 августа 2021 г. 09:43
Азербайджанские миротворцы вернулись на родину
ФотоАзербайджанские миротворцы вернулись на родину
27 августа 2021 г. 18:06
Токио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
ФотоТокио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
27 августа 2021 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi