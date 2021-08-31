В Армении резко сократилось число туристов из России

Согласно официальной статистике, в 2020 году в Армению прибыло примерно на 1,5 млн. туристов, или на 80,2% меньше, чем в 2019 году.

Согласно официальной статистике, в 2020 году в Армению прибыло примерно на 1,5 млн. туристов, или на 80,2% меньше, чем в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на News.am, кризис в туристической сфере продолжается и в этом году.

Так, в январе-июне 2021 года Армению посетили 239 263 туриста, что на 22,2% или 68 327 меньше, чем за тот же период прошлого года. Это при том, что в марте-мае прошлого года в Армении действовали строгие карантинные меры.

Примечательно, что за первые шесть месяцев этого года резко сократилось число туристов из России. В январе-июне 2021 года в Армению из России прибыло 93 537 туристов, что на 22,8% меньше, чем за тот же период 2020 года.

В целом официальная статистика указывает на то, что на восстановление туристической сферы Армении может уйти несколько лет.