Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Численность русских, курдов-йезитов, ассирийцев и курдов-мусульман в Армении сократилась на 50 процентов.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Национальная служба статистки.

Согласно информации, в 1989 году численность русских в Армении составляла 51 55 человек, а в 2011 году во время переписи населения было зарегистрировано 11 911 русских. Количество курдов-йезитов за отчетный период снизилось с 51 976 человек до 35 308 человек, численность ассирийцев - с 5 963 человек до 2 769 человек, а число курдов-мусульман - с 4 151 человека до 2 162 человек.

Неофициальные источники подчеркивают, что численность этнических меньшинств за последние 5 лет еще больше уменьшилась. Согласно информации, правительство Армении скрывает от общественности точную статистику.