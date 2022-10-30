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В Армении резервист убил сослуживца выстрелом в голову

В Армении резервист убил сослуживца выстрелом в голову В Армении произошел вооруженный инцидент между резервистами, в ходе которого один из них убил выстрелом в голову другого.
В регионе
30 октября 2022 г. 13:37
В Армении резервист убил сослуживца выстрелом в голову

В Армении произошел вооруженный инцидент между резервистами, в ходе которого один из них убил выстрелом в голову другого.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, по факту в следственном комитете Армении возбудили уголовное дело.

По предварительной информации органа уголовного судопроизводства, 29 октября на боевой позиции в зоне ответственности одной из воинских частей рядовой-резервист поспорил с сослуживцем, другим рядовым-резервистом Мисаком Петросяном (1985 года рождения), после чего выпустил в него очередь из автомата, нанеся ранение в голову.

После этого рядовой выстрелил себе в ногу.

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Версия на английском языке Armed incident among reservists leaves 1 soldier dead in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda ehtiyatdan çağırılan əsgərlər arasında silahlı insident olub, ölən var

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