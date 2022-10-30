В Армении резервист убил сослуживца выстрелом в голову

В Армении произошел вооруженный инцидент между резервистами, в ходе которого один из них убил выстрелом в голову другого.

В Армении произошел вооруженный инцидент между резервистами, в ходе которого один из них убил выстрелом в голову другого.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, по факту в следственном комитете Армении возбудили уголовное дело.

По предварительной информации органа уголовного судопроизводства, 29 октября на боевой позиции в зоне ответственности одной из воинских частей рядовой-резервист поспорил с сослуживцем, другим рядовым-резервистом Мисаком Петросяном (1985 года рождения), после чего выпустил в него очередь из автомата, нанеся ранение в голову.

После этого рядовой выстрелил себе в ногу.