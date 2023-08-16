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В Армении резервист самовольно покинул боевую позицию

В Армении резервист самовольно покинул боевую позицию Один из резервистов, участвующих в сборах, самовольно покинул боевую позицию.
В регионе
16 августа 2023 г. 13:44
В Армении резервист самовольно покинул боевую позицию

Один из резервистов, участвующих в сборах, самовольно покинул боевую позицию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Минобороны.

"16 августа резервист Г. В., по предварительным данным, самовольно покинул боевую позицию. В целях обнаружения участника тренировочных сборов проводятся поисковые работы", - говорится в сообщении.

В мае Следственный комитет Армении сообщал, что ряд лиц, состоящих на учете в резерве ВС Армении, уклонился от участия в военных сборах, периодически проводившихся в 2022 году. Из них 45 человек предъявлены обвинения.

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