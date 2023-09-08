В Армении разворачивается очередной скандал между Ереваном и Москвой

В Армении разворачивается очередной скандал между Ереваном и Москвой.

В Армении разворачивается очередной скандал между Ереваном и Москвой.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, армянские соцсети в среду всколыхнул очередной скандал - появилась информация о том, что в Горисе пропал пророссийский блогер и активист Микаэл Бадалян.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем телеграм-канале сообщил о "похищении неизвестными людьми в масках" Микаэла Бадаляна.

"Ожидаю, что компетентные органы Республики Армения незамедлительно разберутся в ситуации и дадут общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Микаэла Бадаляна", - написал он.

Позже появилась информация о том, что Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян накануне вечером были задержаны в Горисе, и сейчас они находятся в Следственном Комитете.

Информация мгновенно разлетелась не только по армянским, но и по российским соцсетям.

Ситуацию прокомментировала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказав предположение о том, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. "Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги", - написала она в своем ТГ-канале.

Кстати о медиафоруме. Об этом мероприятии не было заявлено заранее, информация о его проведении по официальным каналам не распространялась.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян на своей странице в Facebook представил детали по данному инциденту, обосновав это тем, что "информация и домыслы, содержащие различные неточности, распространяются очень быстро".

"6 и 7 сентября в Сюникской области на основании обоснованного подозрения в совершении преступления в рамках уголовного производства, инициированного в СНБ РА по признакам части 2 статьи 335 УК Армении, и переданного в Следственный комитет РА, были задержаны 7 человек, в том числе Мика Бадалян и Ашот Геворгян. Сформирована следственная группа. В данный момент проводятся следственные и производственные действия", - отметил он, добавив, что СК Армении позже выступит с сообщением по обстоятельствам производства.

Бадалян и Геворгян задержаны по статье "Незаконный оборот оружия, его основных составных частей, боеприпасов и иных материалов, оборудования, предметов".

В свою очередь, посольство России в Армении сообщило, что осведомлено о задержании пророссийского блогера и активиста М.Бадаляна и обозревателя агентства "Спутник Армения" А.Геворкяна.

"Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося", - отмечается в заявлении на странице диппредставительства в Facebook.