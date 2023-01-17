В Армении растут масштабы загрязнения окружающей среды

Власти Армении рассматривают ужесточение мер, запрещающих продажу полиэтиленовых пакетов.
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Упомянутый запрет вступил в силу с 1 января 2022 года, однако ни у властей, ни у экологических организаций нет точных данных о том, насколько за год сократились объемы загрязнения окружающей среды полиэтиленовыми пакетами.
Руководитель программ общественной организации "Эко мусор", организующей акции по уборке пластикового мусора, Ваге Салахян отмечает, что сегодня в зеленых зонах уже очень часто встречаются "новые", толстые пакеты, толщина которых превышает 50 микрон.
"Дело в том, что в поведении людей, привыкших выбрасывать мусор прямо на улице, ничего не изменилось. Они, как и раньше, продолжают выбрасывать мусор где попало, в том числе "толстые" пакеты. И это мы фиксируем как в центре столицы, так и в далеких сельских общинах", - констатирует активист.
Согласно данным столичной мэрии, в течение 2022 года сотрудники ведомства и профильных служб административных районов осуществили 180 инспекционных выездов. Было составлено 139 протоколов за продажу или бесплатное предоставление пластиковых пакетов толщиной до 50 микрон.
В министерстве объясняют неэффективность запрета на пластиковые пакеты слабой мотивированностью, а также низким уровнем экологического образования и информированности граждан, недостаточностью правовых инструментов и возможностей контроля.
После вступления в силу запрета на продажу указанных пакетов их стоимость увеличилась с 10-15 до 50 драмов. При этом штраф за нарушение запрета составляет 30 тыс. драмов (около 75 долларов - ред.).