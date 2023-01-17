В Армении растут масштабы загрязнения окружающей среды

Власти Армении рассматривают ужесточение запрета на продажу полиэтиленовых пакетов.

Власти Армении рассматривают ужесточение мер, запрещающих продажу полиэтиленовых пакетов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, законодательный запрет на продажу полиэтиленовых пакетов толщиной менее 50 микрон не дал ожидаемых результатов, отмечают в Министерстве окружающей среды.

Упомянутый запрет вступил в силу с 1 января 2022 года, однако ни у властей, ни у экологических организаций нет точных данных о том, насколько за год сократились объемы загрязнения окружающей среды полиэтиленовыми пакетами.

Руководитель программ общественной организации "Эко мусор", организующей акции по уборке пластикового мусора, Ваге Салахян отмечает, что сегодня в зеленых зонах уже очень часто встречаются "новые", толстые пакеты, толщина которых превышает 50 микрон.

"Дело в том, что в поведении людей, привыкших выбрасывать мусор прямо на улице, ничего не изменилось. Они, как и раньше, продолжают выбрасывать мусор где попало, в том числе "толстые" пакеты. И это мы фиксируем как в центре столицы, так и в далеких сельских общинах", - констатирует активист.

Согласно данным столичной мэрии, в течение 2022 года сотрудники ведомства и профильных служб административных районов осуществили 180 инспекционных выездов. Было составлено 139 протоколов за продажу или бесплатное предоставление пластиковых пакетов толщиной до 50 микрон.

В министерстве объясняют неэффективность запрета на пластиковые пакеты слабой мотивированностью, а также низким уровнем экологического образования и информированности граждан, недостаточностью правовых инструментов и возможностей контроля.

После вступления в силу запрета на продажу указанных пакетов их стоимость увеличилась с 10-15 до 50 драмов. При этом штраф за нарушение запрета составляет 30 тыс. драмов (около 75 долларов - ред.).