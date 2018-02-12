В Армении растет преступность

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Армении в 2017 г на 8,1% (или 1520 случаев) вырос показатель преступности в сравнении с 2016 г. (18 764 против 20 284).

Как передает Report, об этом сообщает News.am.

Согласно отчету полиции, рост обусловлен некоторым увеличением преступлений средней тяжести.

Одновременно на 17,2% сократилось число особо тяжких преступлений (198 – 164) и на 11,4% число тяжких (3081 – 2729).

При этом увеличилось число случаев незаконного оборота оружия (729 – 858).