​В Армении растет количество зараженных коронавирусом

В армянском селе Арени зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявил староста села Усик Саакян.

"Коронавирус подтвержден у 60-летней женщины накануне. Еще двух человек доставили с температурой, один - муж этой женщины, другой - человек, контактировавший с семьей. Контактировавшим дано указание самоизолироваться. Женщина успела пообщаться со многими. Село большое, сейчас выясняем, с кем она контактировала. Очень обеспокоены", - сообщил Саакян.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло на 79, еще один пациент скончался. В стране подтверждены 3 392 случая заражения коронавирусом, скончались 46 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.