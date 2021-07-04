В Армении растет число заболевших коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 225 553.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 225 553.

Как передает Report, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Таким образом, число выявленных случаев за сутки составило 89.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении - 4 526 (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 100 (ни одного случая за минувшие сутки).

От инфекции излечились составляет 217 131 человек. На лечении находятся 2 796 пациентов. Общее количество проведенных тестов - 1 201 725.