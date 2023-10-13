В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм

В Армении зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и СOVID-19.

В Армении зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и СOVID-19.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в Минздраве.

При этом в республике пока не обнаружены возбудители вируса гриппа.

"В частности, выявлены возбудители риновируса, респираторно-синцитиального вируса и коронавирусной инфекции (SARS-COV-2). Преобладают возбудители COVID", - сообщили в ответе на Минздраве.

Отмечается, что в Армении впервые был обнаружен субвариант коронавируса - SARS-CoV-2 – EG.5 (Эрис). Симптомы нового подвида - кашель, чихание, головная боль, лихорадка. В стране также циркулируют штаммы XBB.1.5 (Кракен), Xbb.2.3 (Акрукс).

Коэффициент репродукции COVID-19 составил 1,4.