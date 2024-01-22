В Армении растет число случаев кори

Число выявленных случаев кори в Армении растет.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют данные Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
На минувшей неделе в Армении был зарегистрирован 21 новый случай заражения корью.
Среди общего числа заболевших – 25 детей (из них 15 – только за прошедшие 7 дней) и 7 взрослых (6 – за минувшие семь дней). Госпитализированы 16 человек.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования корью в стране увеличилось до 577.
Минздрав Армении призвал родителей детей, не прошедших вакцинацию, обращаться в поликлиники.