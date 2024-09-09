В Армении растет число погибших от лихорадки Западного Нила

В Армении увеличилось число летальных исходов при заболевании лихорадкой Западного Нила.

В Армении увеличилось число летальных исходов при заболевании лихорадкой Западного Нила.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на пресс-службу Минздрава Армении.

"Количество смертей от лихорадки Западного Нила в Армении выросло с одного до трех. Оба пациента страдали хроническими заболеваниями. Они были старше 80 лет", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о смерти одного пациента, у которого было диагностировано данное заболевание. По последним данным Минздрава Армении, в стране в общей сложности зафиксировано 108 случаев заражения лихорадкой Западного Нила.