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    В Армении расстреляли памятник Гарегину Нжде

    Губернатор Сюникской области поручил соответствующим органам усилить наблюдение за памятником и прилегающими территориями

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Сюникской области Армении расстреляли памятник Гарегину Нжде. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Армения", фотографии памятника Нжде со следами выстрелов опубликовал пресс-секретарь губернатора области Вазген Сагателян на своей странице в Facebook. 

    По его словам, комиссия представила предложения по восстановлению памятника и обеспечению сохранности прилегающей территории, после чего были начаты восстановительные работы.

    Губернатор поручил соответствующим органам усилить наблюдение за памятником и прилегающими территориями.

    Гарегин Нжде (настоящее имя Гарегин Тер-Арутюнян) в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, однако считается в Армении национальным героем.

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