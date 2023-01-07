В Армении рассматривают возможность призыва женщин на срочную службу

Минобороны Армении рассматривает возможность добровольного призыва женщин на срочную службу в армию.

Минобороны Армении рассматривает возможность добровольного призыва женщин на срочную службу в армию.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря армянского военного ведомства Арама Торосяна.

"Могу только подтвердить, что мы обсуждаем вопрос о предоставлении женщинам возможности добровольно поступать на срочную военную службу", - отметил Торосян.

Другой информации о готовящихся изменениях он не предоставил. Сейчас в Армении действует обязательный призыв для мужчин в возрасте 18-27 лет сроком на 24 месяца.