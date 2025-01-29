В Армении расследуют несколько дел, связанных с Минобороны

Несколько уголовных дел, связанных с Министерством обороны Армении, расследуется в Антикоррупционном комитете страны.

Несколько уголовных дел, связанных с Министерством обороны Армении, расследуется в Антикоррупционном комитете страны.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Одно дело касается приобретения 10 снегоходов. Министерство купило снегоходы европейского производства по цене, в несколько раз превышающей рыночную стоимость. Причем Зангезурский медно-молибденовый комбинат приобрел те же снегоходы по гораздо низкой цене и в меньшем количестве - 2 единицы. Замминистра Карен Брутян не стал отвечать на вопросы, связанные с этим делом.

Второе дело касается недостатков, выявленных в ходе строительных работ, проводимых МО: по этому делу проходят 7 обвиняемых, большинство из которых находятся под стражей. Оказывается, были допущены серьезные злоупотребления, связанные с работами по бетонированию.

СМИ предполагают, что по делу проходят замначальника Генштаба Карен Григорян и экс-начальник Управления капитального строительства Ваагн Степанян.

Частная компания по заказу ВС построила дорогу в Джермуке, Григорян же потребовал от командования части принять построенную дорогу и подписать документы. Однако те отказались подписывать и платить за некачественную работу, что стало причиной увольнения заместителя начальника тыла Греника Папояна.

Сообщается, что аналогичный инцидент произошел во Втором армейском корпусе: командующий Гарегин Погосян также отказался принимать строительство. В этом случае удалось замять инцидент.