Совбез Армении рассекретил стенограммы заявления экс-главы Генштаба во время войны

Пресс-служба аппарата Совета безопасности Армении рассекретила и опубликовала выдержки из стенограмм заседаний, которые подтверждают слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что глава Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян в конце сентября прошлого г

Пресс-служба аппарата Совета безопасности Армении рассекретила и опубликовала выдержки из стенограмм заседаний, которые подтверждают слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что глава Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян в конце сентября прошлого года не советовал ему останавливать боевые действия в зоне конфликта вокруг Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-службы СБ.

"В ответ на заявление бывшего начальника Генштаба ВС Армении Гаспаряна от 17 ноября 2020 года аппарат Совета безопасности считает необходимым дать пояснения по поводу содержащихся в этом заявлении утверждений и опубликовать рассекреченные документы", - заявляет пресс-служба.

На сайте также выложены отсканированные листы трех документов, где приводятся реплики Гаспаряна. Согласно этим стенограммам, глава Генштаба 30 сентября 2020 года заявил, что "ситуация в тактическом плане не изменилась" и что войска продолжают выполнять свою задачу.

В конце прошлого года Гаспарян заявил, что еще в начале военных действий в зоне конфликта в Карабахе советовал Пашиняну остановить их. Однако премьер опровергает это, утверждая, что глава Генштаба докладывал Совбезу о готовности армии противостоять противнику.