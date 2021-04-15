О нас
Report Georgia
Аудио новости

Совбез Армении рассекретил стенограммы заявления экс-главы Генштаба во время войны

Совбез Армении рассекретил стенограммы заявления экс-главы Генштаба во время войны Пресс-служба аппарата Совета безопасности Армении рассекретила и опубликовала выдержки из стенограмм заседаний, которые подтверждают слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что глава Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян в конце сентября прошлого г
В регионе
15 апреля 2021 г. 23:19
Совбез Армении рассекретил стенограммы заявления экс-главы Генштаба во время войны
Никол Пашинян и Оник Гаспарян

Пресс-служба аппарата Совета безопасности Армении рассекретила и опубликовала выдержки из стенограмм заседаний, которые подтверждают слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что глава Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян в конце сентября прошлого года не советовал ему останавливать боевые действия в зоне конфликта вокруг Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-службы СБ.

"В ответ на заявление бывшего начальника Генштаба ВС Армении Гаспаряна от 17 ноября 2020 года аппарат Совета безопасности считает необходимым дать пояснения по поводу содержащихся в этом заявлении утверждений и опубликовать рассекреченные документы", - заявляет пресс-служба.

На сайте также выложены отсканированные листы трех документов, где приводятся реплики Гаспаряна. Согласно этим стенограммам, глава Генштаба 30 сентября 2020 года заявил, что "ситуация в тактическом плане не изменилась" и что войска продолжают выполнять свою задачу.

В конце прошлого года Гаспарян заявил, что еще в начале военных действий в зоне конфликта в Карабахе советовал Пашиняну остановить их. Однако премьер опровергает это, утверждая, что глава Генштаба докладывал Совбезу о готовности армии противостоять противнику.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi