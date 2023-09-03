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В Армении распостроняют рекламу службы в российской армии

В Армении распостроняют рекламу службы в российской армии Россия хочет избежать мобилизации перед президентскими выборами, потому пытается привлекать иностранных граждан и мигрантов к участию в войне против Украины.
В регионе
3 сентября 2023 г. 11:50
В Армении распостроняют рекламу службы в российской армии

Россия хочет избежать мобилизации перед президентскими выборами, потому пытается привлекать иностранных граждан и мигрантов к участию в войне против Украины.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на конец июня 2023 года Россия обращалась к гражданам соседних стран с объявлениями о вербовке лиц для участия в войне.

Британская разведка отметила, что в Армении и Казахстане была замечена онлайн-реклама, которая предлагала 495 тыс. рублей ($5 140) начальных платежей и зарплаты от 190 тыс. рублей ($1 973).

Также, по данным разведки, по крайней мере, с мая 2023 года Россия обращалась к мигрантам из Центральной Азии, чтобы они воевали в Украине, обещая ускоренное получение гражданства и зарплаты до $4 160.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Rusiya ordusunda xidmət üçün reklamlar yayımlanır

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