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В Армении выявлены случаи хищения госсобственности на 11 млн долларов

В Армении выявлены случаи хищения госсобственности на 11 млн долларов В Армении раскрыты случаи хищения общинного и государственного имущества на 4,5 млрд драмов.
В регионе
22 августа 2022 г. 19:20
В Армении выявлены случаи хищения госсобственности на 11 млн долларов

В Армении раскрыты случаи хищения государственного имущества на 4,5 млрд драмов (11 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета.

Обвинения выдвинуты 6 гражданам, в том числе бывшему сотруднику Комитета кадастра недвижимости. Бывший чиновник Г. М. при помощи ряда лиц (в частности, А.М.), злоупотребив своими полномочиями, мошенническим путем присвоил 7 участков площадью 80 тыс. кв. м.

Обвинение предъявлено еще 4 лицам, которые помогали им подделывать документы и создавать фиктивные договора.

Следствие продолжается.

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